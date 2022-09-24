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24 сентября, 10:33

Чувство долга: Белгородцы приходят в военкоматы, не дожидаясь повесток

В Белгороде большинство мобилизованных направляются в военкоматы, не дожидаясь повесток

В Белгороде большинство мобилизованных направляются в военкоматы без повесток. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны РФ в телеграм-канале.

В Белгороде большинство мобилизованных направляются в военкоматы, не дожидаясь повесток. Видео © Telegram / Минобороны России

"Мобилизованные граждане прибывают в военкомат города Белгорода. Большинство граждан прибывают в военный комиссариат, не дожидаясь повесток", — сказано в сообщении.

Кроме того, в местный военкомат без повесток направляются офицеры запаса. Как отметили в оборонном ведомстве, они, руководствуясь чувством долга, пришли узнать, есть ли нужда в их учётной специальности. Отметим, что неравнодушными являются и представители различных предприятий — они прибывают в мобилизационные отделы, чтобы забрать повестки на сотрудников.

"Настрой очень боевой. Хотелось, конечно, вместе с братом уйти. Но его раньше забрали. Меня призвали, я пришёл. Это мой долг — защищать Родину", — рассказал один из мужчин, которые прибыли в военкомат Белгорода.

А одна из матерей мобилизованных поделилась, что её сыновья решили не уклоняться от призыва, а служить на благо России.

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Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали — здесь. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к его исполнению.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Никита Осипов

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