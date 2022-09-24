Назван осенний напиток, который бодрит не хуже кофе

В холодное время года многие люди начинают ощущать угнетение и вялость. Взбодриться и поднять настроение поможет вкусный и полезный напиток — какао. Об этом рассказала доктор медицинских наук, диетолог Маргарита Королёва.

"Какао — замечательный продукт для детей и взрослых, особенно в первой половине дня. Он даёт энергию и поддерживает её благодаря своим компонентам: это магний, регулирующий состояние нервной системы, витамины группы В, полиненасыщенные жирные кислоты. Напиток не повышает давление и в то же время поддерживает чувство бодрости", — приводит радио Sputnik слова медика.