Назван осенний напиток, который бодрит не хуже кофе
Диетолог Королёва назвала осенний напиток, который бодрит не хуже кофе
В холодное время года многие люди начинают ощущать угнетение и вялость. Взбодриться и поднять настроение поможет вкусный и полезный напиток — какао. Об этом рассказала доктор медицинских наук, диетолог Маргарита Королёва.
"Какао — замечательный продукт для детей и взрослых, особенно в первой половине дня. Он даёт энергию и поддерживает её благодаря своим компонентам: это магний, регулирующий состояние нервной системы, витамины группы В, полиненасыщенные жирные кислоты. Напиток не повышает давление и в то же время поддерживает чувство бодрости", — приводит радио Sputnik слова медика.
Специалист отметила, что крайне важно выбирать натуральный какао-порошок из стран, где выращивают какао-бобы. Речь идёт о государствах Южной Америки или Индонезии. А вот в Китае зачастую в продукт добавляют различные химические вещества и вкусовые добавки. От такого какао явно не стоит ждать пользы, предупредила Королёва. Она также посоветовала взрослым отдавать предпочтение какао, приготовленному на растительном, кокосовом или миндальном молоке. Кроме того, не стоит перенасыщать напиток сахаром, вместо него лучше добавить мёд.
Ранее любителей энергетиков и кофе предупредили о смертельно опасной болезни. Оказалось, что угроза таится в содержащемся в них кофеине.
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