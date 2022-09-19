Две чашки этого напитка в день снижают риск инсульта на 12%

Британские учёные утверждают, что регулярное употребление чёрного чая может снизить риск смерти от инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний. Соответствующее исследование было опубликовано в научном журнале Annals of Internal Medicine.

В эксперименте приняли участие 500 тысяч человек, чьи пищевые предпочтения и здоровье были тщательно исследованы. По его итогам выяснилось, что любители чёрного чая на 12% реже страдают разными сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это объясняется составом напитка.

"Причину такого эффекта эксперты объясняют содержанием в чёрном чае антиоксидантов, которые оказывают противовоспалительное действие на организм и защищают от большинства аутоиммунных заболеваний", — говорится в исследовании.