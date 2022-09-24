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24 сентября, 11:04

Три бригады украинских военных в Харьковской области и ДНР потеряли свыше 140 человек

Потери трёх бригад украинских военных в Харьковской области и Донецкой Народной Республике при массированном огневом поражении со стороны российских бойцов составили свыше 140 человек. Такое заявление сделал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате массированного огневого поражения потери 14-й и 92-й механизированных бригад в районе Купянска Харьковской области, а также 66-й механизированной бригады ВСУ в районе Щурово Донецкой Народной Республики составили более 140 военнослужащих убитыми и ранеными, 19 единиц военной техники", — отметил представитель оборонного ведомства.

Появилось видео уничтожения российскими Су-25 замаскированных позиций ВСУ

Появилось видео уничтожения российскими Су-25 замаскированных позиций ВСУ

Ранее Лайф писал, что российские военные за минувшие сутки уничтожили порядка 300 иностранных наёмников в Николаевской области. Наши бойцы нанесли ракетный удар по пункту временной дислокации иностранцев, воюющих на стороне Киева.

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Getty Images / Metin Aktas / Anadolu Agency

Никита Осипов

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