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Регион
Опубликовано 24 сентября 2022, 11:06
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ПВО РФ сбила украинский "Байрактар", направлявшийся к ЗАЭС

Минобороны: ПВО РФ сбила направлявшийся к ЗАЭС "Байрактар" над Каховским водохранилищем

Российские средства ПВО над Каховским водохранилищем сбили украинский БЛА "Байрактар", который следовал в направлении Запорожской АЭС. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Киевский режим продолжает провокации в районе Запорожской атомной электростанции. Российскими средствами ПВО над Каховским водохранилищем был сбит беспилотный летательный аппарат "Байрактар" ТБ-2, следовавший из района Никополя в направлении Запорожской АЭС", — сказал он.

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Ранее Лайф рассказывал, что российские ВКС уничтожили почти 200 бойцов украинской группы "Чайка" и нацбатов "Скиф", "Днепр" и "Гепард" в районе Запорожья. Кроме того, было ликвидировано 12 единиц военной техники.

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Getty Images / Veysel Altun / Anadolu Agency

Григорий Воронцов
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