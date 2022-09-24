ПВО РФ сбила украинский "Байрактар", направлявшийся к ЗАЭС

Российские средства ПВО над Каховским водохранилищем сбили украинский БЛА "Байрактар", который следовал в направлении Запорожской АЭС. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Киевский режим продолжает провокации в районе Запорожской атомной электростанции. Российскими средствами ПВО над Каховским водохранилищем был сбит беспилотный летательный аппарат "Байрактар" ТБ-2, следовавший из района Никополя в направлении Запорожской АЭС", — сказал он.