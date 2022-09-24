СК завёл дело на воспитательницу, избившую детей с туберкулёзом в Уфе

Воспитательница педагогической части ГБУЗ Республиканского клинического противотуберкулёзного диспансера избила двух пятилетних пациенток. В отношении неё возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба СУ СКР по Республике Башкортостан.

"По версии следствия, воспитатель педагогической части диспансера при осуществлении присмотра за детьми, проходящими лечение, применила физическую силу в отношении двух пятилетних пациенток", — говорится в сообщении.

Указывается, что сообщение о жестоком обращении с детьми в диспансере правоохранители выявили в социальных сетях. Сейчас с подозреваемой проводятся следственные действия. Правоохранители уже допросили несовершеннолетних пациентов, руководство и персонал диспансера, исследовали условия нахождения детей, а теперь проводят медицинские освидетельствования ребятишек. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию детей вкупе с жестоким обращением.

Сотрудники прокуратуры также выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований в диспансере. Указывается, что потолки и стены в палатах, игровой комнате, а также мебель в них имеют дефекты и повреждения, которые препятствуют очистке и уборке с применением моющих и дезинфицирующих средств.

"По данному факту Прокуратура Советского района г. Уфы внесла в адрес главного врача медицинской организации представление об устранении выявленных нарушений", — сообщила пресс-служба прокуратуры в телеграм-канале.