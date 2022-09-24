Синоптик Тишковец пообещал москвичам менее сильные дожди в воскресенье

В воскресенье, 25 сентября, дожди в Москве будут менее сильными, чем в субботу. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец. Эксперт отметил, что циклон двигается медленно, а температура воздуха ожидается ниже нормы.

"Не исключено, что сегодняшний день в Москве станет самым влажным 24 сентября за всю историю погоды. Завтра циклон будет ослабевать. Погода останется облачная, но дожди будут менее интенсивные, чем сегодня", — сказал Тишковец в беседе с RT.

Синоптик добавил, что к 09:00 24 сентября в столице выпала пятая часть от сентябрьской нормы осадков, причём в некоторых местах за минувшую ночь — выше половины положенного за первый месяц осени.