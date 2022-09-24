ВСУ выпустили десять снарядов по дачному посёлку "Волна" вблизи ЗАЭС
Украинская артиллерия выпустила десять снарядов по посёлку "Волна" около Запорожской атомной электростанции, ответным ударом огневые средства противника были подавлены. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Артиллерией ВСУ обстрелян дачный посёлок "Волна", расположенный в непосредственной близости от атомной электростанции. Всего было выпущено десять снарядов из района населённого пункта Марганец Днепропетровской области", — сказал он в ходе брифинга.
Огневые средства противника были подавлены ответным огнём, радиационная обстановка на ЗАЭС в норме, добавил Конашенков.
Ранее Лайф писал, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси объявил о начале переговоров по зоне безопасности вокруг ЗАЭС. По его словам, этот процесс идёт только с Украиной и Россией.