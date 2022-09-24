ВС РФ уничтожили норвежскую РЛС контрбатарейной борьбы в Днепропетровской области

Вооружённые силы России уничтожили в рамках спецоперации на Украине норвежскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы "Артур". Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Уничтожена <...> в районе населённого пункта Михайло-Заводское Днепропетровской области норвежская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы "Артур", — сказал он.

Также российские военные уничтожили радиолокационную станцию украинского зенитно-ракетного комплекса С-300 в районе населённого пункта Дачное в ДНР.