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24 сентября, 11:09

ВС РФ уничтожили норвежскую РЛС контрбатарейной борьбы в Днепропетровской области

Вооружённые силы России уничтожили в рамках спецоперации на Украине норвежскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы "Артур". Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Уничтожена <...> в районе населённого пункта Михайло-Заводское Днепропетровской области норвежская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы "Артур", — сказал он.

Также российские военные уничтожили радиолокационную станцию украинского зенитно-ракетного комплекса С-300 в районе населённого пункта Дачное в ДНР.

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Ранее Минобороны сообщило о ликвидации порядка 300 наёмников под Николаевом. По словам Игоря Конашенкова, наши бойцы нанесли ракетный удар по пункту временной дислокации иностранцев, воюющих на стороне Киева.

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Telegram / Минобороны России

Светлана Оперук

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