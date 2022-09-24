ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 сентября 2022, 11:09

ВС РФ уничтожили норвежскую РЛС контрбатарейной борьбы в Днепропетровской области

Вооружённые силы России уничтожили в рамках спецоперации на Украине норвежскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы "Артур". Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Уничтожена <...> в районе населённого пункта Михайло-Заводское Днепропетровской области норвежская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы "Артур", — сказал он.

Также российские военные уничтожили радиолокационную станцию украинского зенитно-ракетного комплекса С-300 в районе населённого пункта Дачное в ДНР.

Средства ПВО сбили 19 беспилотников Украины и перехватили 42 снаряда РСЗО HIMARS и "Ольха"
Средства ПВО сбили 19 беспилотников Украины и перехватили 42 снаряда РСЗО HIMARS и "Ольха"

Ранее Минобороны сообщило о ликвидации порядка 300 наёмников под Николаевом. По словам Игоря Конашенкова, наши бойцы нанесли ракетный удар по пункту временной дислокации иностранцев, воюющих на стороне Киева.

BannerImage

Telegram / Минобороны России

Евгения Колесникова
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar