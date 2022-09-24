ВСУ лишились семи офицеров в результате безуспешной попытки наступления в ДНР

48 бойцов 10-й бригады Вооружённых сил Украины ликвидированы при безуспешной попытке наступления в Донецкой Народной Республике. Такое заявление сделал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате безуспешной попытки наступления 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в направлении населённого пункта Берестовое Донецкой Народной Республики ликвидировано 48 украинских военнослужащих, в том числе семь офицеров", — сообщил он.

Кроме этого, уничтожено четыре единицы бронированной техники солдат Незалежной, добавил представитель оборонного ведомства.