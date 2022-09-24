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Опубликовано 24 сентября 2022, 11:26

ВСУ лишились семи офицеров в результате безуспешной попытки наступления в ДНР

48 бойцов 10-й бригады Вооружённых сил Украины ликвидированы при безуспешной попытке наступления в Донецкой Народной Республике. Такое заявление сделал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате безуспешной попытки наступления 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в направлении населённого пункта Берестовое Донецкой Народной Республики ликвидировано 48 украинских военнослужащих, в том числе семь офицеров", — сообщил он.

Кроме этого, уничтожено четыре единицы бронированной техники солдат Незалежной, добавил представитель оборонного ведомства.

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Ранее Лайф писал, что ВСУ потеряли более 200 человек при ударе ВКС РФ в Николаевской области. Также украинские военные лишились трёх танков и 16 боевых бронированных машин.

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ТАСС / Гердо Владимир

Никита Осипов
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