ВСУ лишились семи офицеров в результате безуспешной попытки наступления в ДНР
48 бойцов 10-й бригады Вооружённых сил Украины ликвидированы при безуспешной попытке наступления в Донецкой Народной Республике. Такое заявление сделал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В результате безуспешной попытки наступления 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в направлении населённого пункта Берестовое Донецкой Народной Республики ликвидировано 48 украинских военнослужащих, в том числе семь офицеров", — сообщил он.
Кроме этого, уничтожено четыре единицы бронированной техники солдат Незалежной, добавил представитель оборонного ведомства.
Ранее Лайф писал, что ВСУ потеряли более 200 человек при ударе ВКС РФ в Николаевской области. Также украинские военные лишились трёх танков и 16 боевых бронированных машин.
ТАСС / Гердо Владимир