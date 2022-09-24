Глава Якутии потребовал вернуть домой тех, кого мобилизовали по ошибке

Глава Якутии Айсен Николаев поручил местным властям разобраться с военкоматами, забирающими граждан, которые не подлежат объявленной в России частичной мобилизации. Он признал, что в республике замечен ряд подобных случаев.

Фрагмент совещания главы Якутии по частичной мобилизации. Видео © Telegram / Айсен Николаев

В ходе совещания по исполнению указа президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации Николаев рассказал о случаях призыва людей, которых мобилизовать по закону не должны. Среди них — многодетные отцы, у которых четыре и более детей до 16 лет.