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Опубликовано 24 сентября 2022, 11:24
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Глава Якутии потребовал вернуть домой тех, кого мобилизовали по ошибке

Глава Якутии Николаев: Все, кто был мобилизован по ошибке, должны быть возвращены обратно

Глава Якутии Айсен Николаев поручил местным властям разобраться с военкоматами, забирающими граждан, которые не подлежат объявленной в России частичной мобилизации. Он признал, что в республике замечен ряд подобных случаев.

Фрагмент совещания главы Якутии по частичной мобилизации. Видео © Telegram / Айсен Николаев

В ходе совещания по исполнению указа президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации Николаев рассказал о случаях призыва людей, которых мобилизовать по закону не должны. Среди них — многодетные отцы, у которых четыре и более детей до 16 лет.

"Чтобы исключить такое, поручил усилить взаимодействие органов местного самоуправления с военными комиссариатами. Все, кто был мобилизован по ошибке, должны быть возвращены обратно", заявил глава Якутии.

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Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали — здесь. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к его исполнению.

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Наталья Исакова
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