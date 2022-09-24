Гастроэнтеролог призвал выбрасывать любую плесневелую еду

Употребление заплесневелой еды приводит к снижению иммунитета и вызывает аллергию, вздутие. Причём блюдо или продукт уже нельзя спасти, убрав видимую часть плесени. Об этом в беседе с "Газетой.ru" рассказал врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов.

Эксперт рассказал, что вредные вещества из испорченных продуктов при попадании в организм негативно воздействуют на клетки кишечника, разрушают его микрофлору, а также оказывают большую нагрузку на печень и почки. Поэтому даже слегка заплесневелые продукты нужно сразу же выбрасывать. Конечно, этот совет не распространяется на благородные сыры.

"Убрать плесень из банки ложкой не получится — мы уберём только видимую плесень, а не всю грибницу. Это грозит развитием молочницы в пищеводе, желудке и кишечнике. Грибы плесени будут выделять вредные вещества и газы, вызывая вздутие, падение иммунитета и аллергию", — рассказал Вялов.

Смертельно опасно употребление и подпорченных консервов, которые долго неправильно хранились. Дело в том, что в них заводятся особые бактерии — клостридии, — любящие еду без воздуха. Они также появляются в продуктах в вакуумной упаковке. Эти бактерии способны убить человека токсином, вызвать ботулизм.