Гастроэнтеролог призвал выбрасывать любую плесневелую еду
Врач Вялов: Употребление плесневелой еды чревато снижением иммунитета и молочницей
Употребление заплесневелой еды приводит к снижению иммунитета и вызывает аллергию, вздутие. Причём блюдо или продукт уже нельзя спасти, убрав видимую часть плесени. Об этом в беседе с "Газетой.ru" рассказал врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов.
Эксперт рассказал, что вредные вещества из испорченных продуктов при попадании в организм негативно воздействуют на клетки кишечника, разрушают его микрофлору, а также оказывают большую нагрузку на печень и почки. Поэтому даже слегка заплесневелые продукты нужно сразу же выбрасывать. Конечно, этот совет не распространяется на благородные сыры.
"Убрать плесень из банки ложкой не получится — мы уберём только видимую плесень, а не всю грибницу. Это грозит развитием молочницы в пищеводе, желудке и кишечнике. Грибы плесени будут выделять вредные вещества и газы, вызывая вздутие, падение иммунитета и аллергию", — рассказал Вялов.
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