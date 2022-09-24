НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
24 сентября, 11:56

Россиянам рассказали о правильном уходе за кожей осенью

Дерматолог Константинова рассказала, как правильно ухаживать за кожей осенью

Врач-дерматолог Зоя Константинова в беседе с "Газетой.ru" рассказала, как правильно ухаживать за кожей осенью. По словам эксперта, если в течение всего года применять кремы с SPF-защитой, грамотно очищать и увлажнять кожу, то покупать дорогостоящие средства в это время года не стоит.

"При отсутствии загара можно в осеннее время сделать несколько поверхностных пилингов или обратиться к косметологу за более активными процедурами. <...> Если кожа становится более сухой из-за перепада температур в помещении и на улице, то стоит заменить увлажняющий крем на питательную сыворотку, которая наполнит кожу влагой", — отметила она.

Дерматолог также порекомендовала отказаться осенью от тоников и лосьонов на спиртовой основе. Даже для жирной кожи следует использовать средства без этой жидкости, чтобы не повредить гидролипидный баланс, подчеркнула специалист.

Дерматолог предупредила о "треугольнике смерти", где нельзя выдавливать прыщи

Дерматолог предупредила о "треугольнике смерти", где нельзя выдавливать прыщи

Ранее Лайф писал, что дерматолог Вертиева предупредила о смертельно опасном грибке кожи с "детским" названием. Подхватить такие заболевания легко можно в общественных местах, при этом чаще всего они не несут серьёзной опасности.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
  • Новости
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров