Масштабные обыски по делу о телефонном терроризме прошли в Петербурге

Масштабные обыски по делу о телефонном терроризме прошли сегодня в Северной столице. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник", ссылаясь на источник в силовых структурах.

Всего было проведено 15 обысков, в ходе которых правоохранители изъяли компьютеры, ноутбуки, телефоны, флешки, планшеты, жёсткие диски. Среди конфискованного также оказались средства агитации и экстремистская литература. Теперь все вещдоки будут отправлены на экспертизу.

Одно из помещений, где проходили обыски по делу о телефонном терроризме. Фото © "Петербургский дневник"

Уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма было возбуждено ещё 1 июля. Как уточнил источник издания, в отношении 12–13 фигурантов сейчас принимаются решения о задержании.