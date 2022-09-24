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24 сентября, 12:21

Масштабные обыски по делу о телефонном терроризме прошли в Петербурге

Масштабные обыски по делу о телефонном терроризме прошли сегодня в Северной столице. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник", ссылаясь на источник в силовых структурах.

Всего было проведено 15 обысков, в ходе которых правоохранители изъяли компьютеры, ноутбуки, телефоны, флешки, планшеты, жёсткие диски. Среди конфискованного также оказались средства агитации и экстремистская литература. Теперь все вещдоки будут отправлены на экспертизу.

Одно из помещений, где проходили обыски по делу о телефонном терроризме. Фото © "Петербургский дневник"

Одно из помещений, где проходили обыски по делу о телефонном терроризме. Фото © "Петербургский дневник"

Уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма было возбуждено ещё 1 июля. Как уточнил источник издания, в отношении 12–13 фигурантов сейчас принимаются решения о задержании.

Пять московских военкоматов за день получили ложные сообщения о минировании

Пять московских военкоматов за день получили ложные сообщения о минировании

Ранее Лайф сообщал, что брянский подросток получил три года условно за ложные сообщения о "минировании" ТЦ и школ по всей стране. Из-за юного телефонного "террориста" по тревоге поднимались экстренные службы в 12 регионах. Они эвакуировали людей и проводили полное обследование зданий.

Обложка ©

"МВД Медиа"

Наталья Исакова

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