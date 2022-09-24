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24 сентября, 12:24

Имам макеевской мечети "Ас-салям" призвал мусульман участвовать в мобилизации

Имам макеевской мечети "Ас-салям" призвал всех мусульман участвовать в мобилизации. Об этом сообщается в телеграм-канале "Исламская столица".

"Данный указ не противоречит таким мусульманским ценностям, как обеспечение безопасности, защита родины и отстаивание общих национальных и духовных ценностей народов России. Не подвергаем сомнениям обоснованность решения президента РФ", — сказал он.

Кроме того, совет улемов ДУМ Татарстана также заявил о дозволенности участия мусульман в спецоперации. Так, исповедующие ислам мужчины, присягнувшие РФ в защите свободы, народа и Отечества, обязаны исполнять данную клятву, что является не только гражданской долгом, но и исламской обязанностью, добавили в сообщении.

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Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали — здесь. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к его исполнению.

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Григорий Воронцов

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