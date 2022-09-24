Нашёл пистолет дома: В США трёхлетний мальчик случайно застрелил мать
True Crime Daily: В США трёхлетний мальчик застрелил мать из найденного дома пистолета
В американском штате Южная Каролина трёхлетний мальчик застрелил мать из найденного дома пистолета. Как сообщает True Crime Daily, 33-летняя женина скончалась в больнице от полученных ранений.
Всё произошло утром в минувшую среду, 21 сентября. Услышав выстрелы, обеспокоенные соседи вызвали полицейских. Прибывшие на место ЧП правоохранители обнаружили пострадавшую с огнестрельным ранением. Также в доме находился трёхлетний сын женщины и её мать.
Раненую американку немедленно увези в больницу, где она умерла через два часа. Вероятнее всего, врачам не удалось стабилизировать её состояние из-за большой кровопотери. На допросе бабушка трёхлетнего мальчика заявила, что тот случайно выстрелил в мать. К слову, найденные улики также подтвердили показания женщины.
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Ранее Лайф сообщал, что звезду "Ривердейла" Райана Грэнтхема приговорили к пожизненному за расправу над матерью. Установлено, что в марте 2020 года молодой человек застрелил женщину, когда та играла на пианино. После этого Грэнтхем отправился в Оттаву, чтобы убить премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Но уже по дороге передумал и решил устроить массовую стрельбу в Университете Саймона Фрейзера, из которого его отчислили.
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