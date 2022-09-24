Нашёл пистолет дома: В США трёхлетний мальчик случайно застрелил мать

В американском штате Южная Каролина трёхлетний мальчик застрелил мать из найденного дома пистолета. Как сообщает True Crime Daily, 33-летняя женина скончалась в больнице от полученных ранений.

Всё произошло утром в минувшую среду, 21 сентября. Услышав выстрелы, обеспокоенные соседи вызвали полицейских. Прибывшие на место ЧП правоохранители обнаружили пострадавшую с огнестрельным ранением. Также в доме находился трёхлетний сын женщины и её мать.

Раненую американку немедленно увези в больницу, где она умерла через два часа. Вероятнее всего, врачам не удалось стабилизировать её состояние из-за большой кровопотери. На допросе бабушка трёхлетнего мальчика заявила, что тот случайно выстрелил в мать. К слову, найденные улики также подтвердили показания женщины.