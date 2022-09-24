"Прям парад!": В Москве и области прошли автопробеги в поддержку референдумов

В Москве и Подмосковье прошли автопробеги в поддержку референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях.

Несколько автомобилей с флагами России и народных республик были замечены на МКАД, а также на Минском шоссе в районе Одинцова.

Автопробеги в Москве и области в поддержку референдумов. Видео в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS )

Ранее жители Донецка рассказали, что чувствуют после голосования на референдумах на фоне взрывов. При этом в городе продолжают раздаваться взрывы, но на настроение избирателей это никак не влияет. Они приходят радостные и даже шутят, что это салюты в честь России.