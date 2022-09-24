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Регион
Опубликовано 24 сентября 2022, 12:45
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Наблюдатель из Италии оценил уровень безопасности на референдуме в ДНР

Итальянский наблюдатель Вестуто: На референдуме в ДНР обеспечена абсолютная безопасность

В условиях абсолютной безопасности проходит референдум в ДНР по его вхождению в состав РФ. Об этом на брифинге заявил наблюдатель из Италии, журналист, телеведущий, главный редактор издания Russia News Джанфранко Вестуто.

"Для меня лично очевидно, что здесь царит спокойствие и абсолютно обеспечена безопасность. Люди гуляют с детьми, они абсолютно дружелюбны", — сказал он.

При этом наблюдатель из Италии, дипломат и основатель Международной дипломатической обсерватории, зарегистрированной в социально-экономическом департаменте НПО ООН, Вито Гриттани подчеркнул, что такая безопасная обстановка на референдуме не выглядит как постановка, ведь такая же картина в республике наблюдалась и в прошлом месяце.

Наблюдатель из Германии оценил уровень организации референдума в Мелитополе
Наблюдатель из Германии оценил уровень организации референдума в Мелитополе

Как сообщал Лайф, референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожье и на Херсонщине начались 23 сентября, они продлятся до 27 сентября. Первые четыре дня голосование будет проходить на придомовых участках и путём адресного обхода жителей, а в последний день откроются избирательные участки. Сделано это для безопасности. Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко ранее заявила, что референдумы в Донбассе и на освобождённых территориях соответствуют Уставу ООН.

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ТАСС / Сорокин Донат

Евгения Колесникова
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