Наблюдатель из Италии оценил уровень безопасности на референдуме в ДНР

В условиях абсолютной безопасности проходит референдум в ДНР по его вхождению в состав РФ. Об этом на брифинге заявил наблюдатель из Италии, журналист, телеведущий, главный редактор издания Russia News Джанфранко Вестуто.

"Для меня лично очевидно, что здесь царит спокойствие и абсолютно обеспечена безопасность. Люди гуляют с детьми, они абсолютно дружелюбны", — сказал он.