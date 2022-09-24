В Энергодаре сообщили о попытках ВСУ ударить по избирательным участкам

Вооружённые силы Украины, обстреливая Энергодар Запорожской области, целятся в районы, где расположены избирательные участки для голосования по вопросу вхождения региона в состав России. Об этом заявил глава администрации города Александр Волга.

" [ВСУ целятся] по нашим участкам избирательным, именно в их районах происходит огневое поражение в данный момент", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее жители Донецка рассказали, что чувствуют после голосования на референдумах на фоне взрывов. При этом в городе продолжают раздаваться взрывы, но на настроение избирателей это никак не влияет. Они приходят радостные и даже шутят, что это салюты в честь России.