В Энергодаре сообщили о попытках ВСУ ударить по избирательным участкам
Вооружённые силы Украины, обстреливая Энергодар Запорожской области, целятся в районы, где расположены избирательные участки для голосования по вопросу вхождения региона в состав России. Об этом заявил глава администрации города Александр Волга.
"[ВСУ целятся] по нашим участкам избирательным, именно в их районах происходит огневое поражение в данный момент", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее жители Донецка рассказали, что чувствуют после голосования на референдумах на фоне взрывов. При этом в городе продолжают раздаваться взрывы, но на настроение избирателей это никак не влияет. Они приходят радостные и даже шутят, что это салюты в честь России.
Как сообщал Лайф, референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожье и на Херсонщине начались 23 сентября, они продлятся до 27 сентября. Первые четыре дня голосование будет проходить на придомовых участках и путём адресного обхода жителей, а в последний день откроются избирательные участки. Сделано это для безопасности. Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко ранее заявила, что референдумы в Донбассе и на освобождённых территориях соответствуют Уставу ООН.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine