Наблюдатель из Германии Шаллер: На референдуме в Запорожье люди голосуют добровольно

"Конечно, мы видим, что западная пресса говорит о том, что людей заставляют голосовать, что голосование проходит в напряжённом режиме, но когда я нахожусь здесь, я вижу своими глазами, что люди голосуют добровольно, и мы видим эту разницу между подачей информации и тем, что происходит на месте", — сказал он.