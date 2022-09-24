Наблюдатель из Германии Шаллер: На референдуме в Запорожье люди голосуют добровольно
Приходящие на референдум люди в Запорожской области голосуют добровольно. Об этом заявил наблюдатель из Германии Стефэн Бруно Шаллер.
"Конечно, мы видим, что западная пресса говорит о том, что людей заставляют голосовать, что голосование проходит в напряжённом режиме, но когда я нахожусь здесь, я вижу своими глазами, что люди голосуют добровольно, и мы видим эту разницу между подачей информации и тем, что происходит на месте", — сказал он.
Шаллер добавил, что очень странно читать новости западной прессы про оказываемое в регионе давление и видеть своими глазами, насколько спокойно всё проходит.
Как сообщал Лайф, референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожье и на Херсонщине начались 23 сентября, они продлятся до 27 сентября. Первые четыре дня голосование будет проходить на придомовых участках и путём адресного обхода жителей, а в последний день откроются избирательные участки. Сделано это для безопасности. Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко ранее заявила, что референдумы в Донбассе и на освобождённых территориях соответствуют Уставу ООН.
ТАСС / Эрик Романенко