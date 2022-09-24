Путин подписал закон об уголовной ответственности за добровольную сдачу в плен
Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в УК РФ, предусматривающих наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет за добровольную сдачу в плен. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Срок до десяти лет гарантирован при условии, что отсутствуют признаки преступления, которые предусмотрены статьёй "Госизмена". Нижняя планка наказания составит три года лишения свободы. При этом статьи "Добровольная сдача в плен" ранее не было в Уголовном кодексе РФ.
Однако впервые сдавшийся в плен военнослужащий может избежать уголовной ответственности, если принял меры для своего освобождения, вернулся в часть или к месту службы, а также не совершил в плену других преступлений, говорится в законе.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали — здесь. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к его исполнению.
ТАСС / Завражин Константин