Путин подписал закон об уголовной ответственности за добровольную сдачу в плен

Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в УК РФ, предусматривающих наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет за добровольную сдачу в плен. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Срок до десяти лет гарантирован при условии, что отсутствуют признаки преступления, которые предусмотрены статьёй "Госизмена". Нижняя планка наказания составит три года лишения свободы. При этом статьи "Добровольная сдача в плен" ранее не было в Уголовном кодексе РФ.