Путин подписал закон о наказании за отказ от участия в боевых действиях
Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий уголовное наказание за отказ военнослужащего от участия в боевых действиях. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Изменения вносятся в статью 332 Уголовного кодекса. Согласно поправкам, за неисполнение приказа командира в период военного положения, в военное время, в условиях вооружённого конфликта или ведения боевых действий, а также за отказ от участия в боевых действиях нарушителю грозит от двух до трёх лет лишения свободы. А если отказ повлёк за собой тяжкие последствия, наказание предусматривает до десяти лет тюрьмы.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали — здесь. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к его исполнению.