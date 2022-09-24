НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
24 сентября, 13:13

Путин подписал закон о наказании за отказ от участия в боевых действиях

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий уголовное наказание за отказ военнослужащего от участия в боевых действиях. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Изменения вносятся в статью 332 Уголовного кодекса. Согласно поправкам, за неисполнение приказа командира в период военного положения, в военное время, в условиях вооружённого конфликта или ведения боевых действий, а также за отказ от участия в боевых действиях нарушителю грозит от двух до трёх лет лишения свободы. А если отказ повлёк за собой тяжкие последствия, наказание предусматривает до десяти лет тюрьмы.

Путин: Быть частью российской цивилизации — счастье, ответственность и долг

Путин: Быть частью российской цивилизации — счастье, ответственность и долг

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали — здесь. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к его исполнению.

Обложка ©

Kremlin.ru

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров