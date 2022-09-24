Путин подписал закон о наказании за отказ от участия в боевых действиях

Изменения вносятся в статью 332 Уголовного кодекса. Согласно поправкам, за неисполнение приказа командира в период военного положения, в военное время, в условиях вооружённого конфликта или ведения боевых действий, а также за отказ от участия в боевых действиях нарушителю грозит от двух до трёх лет лишения свободы. А если отказ повлёк за собой тяжкие последствия, наказание предусматривает до десяти лет тюрьмы.