Путин утвердил упрощённое получение гражданства для иностранцев, служащих в ВС России

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий иностранным гражданам, поступившим на службу в Вооружённые силы РФ, получать российское гражданство в упрощённом порядке. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Речь идёт об иностранцах, заключивших контракт с Российской армией на срок не менее одного года. Подписанный документ освобождает их от подачи заявления о приёме в гражданство РФ без предоставления вида на жительство (ВНЖ). Поправки внесены в закон "О гражданстве РФ".