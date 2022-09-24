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24 сентября, 13:10

Путин утвердил упрощённое получение гражданства для иностранцев, служащих в ВС России

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий иностранным гражданам, поступившим на службу в Вооружённые силы РФ, получать российское гражданство в упрощённом порядке. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Речь идёт об иностранцах, заключивших контракт с Российской армией на срок не менее одного года. Подписанный документ освобождает их от подачи заявления о приёме в гражданство РФ без предоставления вида на жительство (ВНЖ). Поправки внесены в закон "О гражданстве РФ".

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Тем временем на Украине за получение российского паспорта планируют давать до 15 лет тюрьмы. Как сообщила вице-премьер Незалежной Ирина Верещук, правительство уже согласовало соответствующий законопроект. По её словам, в международном праве нет адекватных норм для противодействия незаконной "российской паспортизации" на территории Украины.

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ТАСС / Красильников Станислав

Наталья Исакова

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