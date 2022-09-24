Путин подписал закон о наказании за нарушение госконтракта по оборонзаказу
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий уголовное наказание за нарушение условий государственного контракта в сфере оборонного заказа. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, нарушение должностным лицом условий госконтракта по гособоронзаказу, повлёкшее причинение РФ ущерба в сумме не менее 5% цены договора, но не менее пяти миллионов рублей, отныне будет наказываться лишением свободы на срок до десяти лет. За невыполнение контракта предусматривается аналогичное наказание.
За отказ или уклонение от обязательного заключения контракта гособоронзаказа подрядчиком или поставщиком светит до восьми лет лишения свободы, если нарушитель уже подвергался административному наказанию за такие действия. При этом никакого наказания не последует, если нарушения были добровольно устранены.
Ранее Путин подписал закон о наказании за отказ от участия в боевых действиях. Нарушителю грозит от двух до трёх лет лишения свободы. При этом, если отказ повлёк за собой тяжкие последствия, наказание предусматривает до десяти лет тюрьмы.