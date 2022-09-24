Президент России подписал пакет поправок о военной службе
Президент России Владимир Путин подписал пакет поправок в Уголовный кодекс РФ, связанных с военной службой.
- Так, теперь в России за дезертирство во время мобилизации или в период военного времени можно получить наказание до 15 лет лишения свободы. Минимальный срок, который можно получить за совершение подобных действий, — пять лет тюрьмы.
- Добровольная сдача в плен отныне будет наказываться сроком до десяти лет. Нижняя планка наказания составит три года лишения свободы. Впервые сдавшийся в плен военнослужащий сможет избежать уголовной ответственности, если принял меры для своего освобождения, вернулся в часть или к месту службы.
- За неисполнение приказа командира в период военного положения, в военное время, в условиях вооружённого конфликта или ведения боевых действий, а также за отказ от участия в боевых действиях нарушителю грозит от двух до трёх лет лишения свободы. Однако если действия военнослужащего повлекли тяжёлые последствия, ему может грозить до десяти лет.
- Будет наказываться и мародёрство в военное время. За эти преступления злоумышленникам может грозить до 15 лет тюрьмы. Нижняя планка наказания, согласно поправкам, — шесть лет.
- Нарушение должностным лицом условий госконтракта по гособоронзаказу отныне будет наказываться лишением свободы на срок до десяти лет. При этом наказания можно будет избежать, если устранить нарушения добровольно.
- Утрата военного имущества теперь грозит военнослужащим наказанием в виде семи лет лишения свободы. Ответственность будет наступать в случае, если это повлекло тяжкие последствия.
- Кроме того, теперь период мобилизации, военного положения, ведения боевых действий или вооружённого конфликта является отягчающим обстоятельством при совершении любого преступления на территории РФ.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали — здесь. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к его исполнению.
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