Глава СПЧ обратился в Минобороны с призывом минимизировать формальный подход к мобилизации
Председатель Совета при Президенте РФ по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев направил письмо министру обороны РФ Сергею Шойгу с просьбой срочно урегулировать проблемы, связанные с частичной мобилизацией.
"Первые дни частичной мобилизации показали, что военные комиссариаты нередко исходят из логики "палочной системы", формально относясь к формированию мобилизационного контингента. Призывают людей без военно-учётной специальности и боевого опыта; не подходящих по возрасту", — указал он.
При этом Фадеев указал, что в то же время известны случаи отказа в приёме добровольцев из-за того, что военкомат "уже выполнил план". Кроме того, глава СПЧ подчеркнул, что у военкоматов могут быть устаревшие базы, "поэтому с каждым человеком надо работать тщательно, а не для плана".
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали — здесь. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к его исполнению.
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