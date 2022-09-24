Глава СПЧ обратился в Минобороны с призывом минимизировать формальный подход к мобилизации

"Первые дни частичной мобилизации показали, что военные комиссариаты нередко исходят из логики "палочной системы", формально относясь к формированию мобилизационного контингента. Призывают людей без военно-учётной специальности и боевого опыта; не подходящих по возрасту", — указал он.

При этом Фадеев указал, что в то же время известны случаи отказа в приёме добровольцев из-за того, что военкомат "уже выполнил план". Кроме того, глава СПЧ подчеркнул, что у военкоматов могут быть устаревшие базы, "поэтому с каждым человеком надо работать тщательно, а не для плана".