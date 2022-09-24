Международные наблюдатели, находящиеся на избирательном участке в центре размещения беженцев в Ростове-на-Дону, отметили спокойную обстановку и людей, приходящих на референдум целыми семьями. Об этом они рассказали Лайфу.

"Тут очень много семей с детьми. Приятно видеть, что вся семья имеет возможность высказать своё мнение, что они здесь находятся все вместе. Они просят их не фотографировать, но тем не менее они хотят выразить свою волю", — сказал Ханлисберт Веласко, член правления НКО по наблюдению за выборами "Социальный проект".

Наблюдатель также добавил, что чаще всего от голосующих звучат слова о том, что они многие годы ждали этого момента. Его коллега, журналист Sputnik Вайт Рид подчеркнул, что обстановка на месте, где проходит голосование, кажется спокойной. Всё происходит без проблем и с минимальными задержками.

"У меня нет никаких претензий, я не видел ничего, выходящего за рамки нормы, все сотрудники были услужливы и отвечали на вопросы. Особенно запомнилось, что меня часто спрашивали о моём отношении к происходящему с точки зрения американца", — признался Рид.

По словам журналиста, его впечатлило отношение людей к американцам. Они понимают, что пагубные решения принимает Правительство США, которое не заинтересовано в перемирии и хочет с помощью денег обычных граждан и крови украинцев разрушить Россию, а потом забрать её ресурсы. Однако люди понимают, что простые жители США не хотят этого.

"Разумеется, есть группа людей, которая верит в пропаганду, но простые рабочие только хотят жить нормально, в них нет ненависти к русским. И мне запомнилось, что окружающие здесь хотят больше узнать о моём народе и моей культуре, я ценю это", — добавил Рид.