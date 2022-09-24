Bloomberg заявил о развале исторической авантюры Трасс по снижению налогов в Британии
Историческая авантюра премьер-министра Великобритании Лиз Трасс по снижению налогов без учёта мировой ситуации начинает разваливаться. Об этом пишет Bloomberg.
По данным издания, своими попытками изменить экономическую ситуацию в стране новыми мерами Трасс может привести к кризису фунта стерлингов. Так, снижение налогов в ближайшие пять лет обойдётся в 161 миллиард фунтов. Причём если такая политика британского премьера продолжит существовать, то сумма увеличится ещё до 60 миллиардов фунтов в ближайшие полгода. И хотя Трасс пытается таким образом помочь Великобритании преодолеть энергетический кризис, снижение налогов приведёт к резкому росту инфляции, указали журналисты.
Ранее сообщалось, что тонущая Британия может оказаться на обочине из-за политики Трасс. Как отметил обозреватель Саймон Тисдалл, после выхода из ЕС страна идёт ко дну по всем меркам: ВВП, курс валюты, долг, влияние, военная мощь.
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