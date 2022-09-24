Bloomberg заявил о развале исторической авантюры Трасс по снижению налогов в Британии

По данным издания, своими попытками изменить экономическую ситуацию в стране новыми мерами Трасс может привести к кризису фунта стерлингов. Так, снижение налогов в ближайшие пять лет обойдётся в 161 миллиард фунтов. Причём если такая политика британского премьера продолжит существовать, то сумма увеличится ещё до 60 миллиардов фунтов в ближайшие полгода. И хотя Трасс пытается таким образом помочь Великобритании преодолеть энергетический кризис, снижение налогов приведёт к резкому росту инфляции, указали журналисты.