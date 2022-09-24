В МИД Ирана предупредили Украину об ответе на решение лишить посла аккредитации

Тегеран ответит на решение Киева лишить аккредитации посла исламской республики и значительно уменьшить дипломатический персонал в украинской столице. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канани Чафи.

"Канани обратил внимание, что наша страна примет меры в ответ на решение украинского правительства, и посоветовал Правительству [Украины] избегать влияния третьих сторон, стремящихся разрушить отношения между двумя странами", — сказано в сообщении министерства в телеграм-канале.

Кроме того, представитель внешнеполитического ведомства указал на неудовлетворённость Ирана конфликтом на Украине и обратил внимание на важность его политического урегулирования. Он также напомнил о многочисленных встречах министра иностранных дел Ирана с российскими и украинскими коллегами с целью разрешить кризис.