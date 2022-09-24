В США осудили Украину за угрозы России ядерным оружием

Ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон раскритиковал советника главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаила Подоляка за призыв к США нанеси превентивные ядерные удары по России.

"То есть до того, как Россия запустит ракеты, США должны совершить пуск по России. <...> Вменяемые люди так не говорят. Никогда!" — возмутился он.

По словам Карлсона, сейчас самый подходящий момент для администрации Байдена надавить на Киев и добиться решения украинского конфликта через мирные переговоры. При этом он отметил, что Вашингтон ничего не предпринимает, продолжая накачивать ВСУ оружием и обвиняя Россию в продолжении боевых действий.

Напомним, ранее в беседе с газетой Guardian Подоляк заявил, что Соединённые Штаты должны ответить России в случае использования на Украине ядерного оружия. Удары должны совершиться, даже "если Москва только подумает о такой возможности", уверен он.