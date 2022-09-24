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24 сентября, 15:09

Три человека погибли и один пропал без вести после тайфуна "Талас" в Японии

После тайфуна "Талас", прошедшего в Японии, погибли три человека и один считается пропавшим без вести. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Указывается, что люди погибли в префектуре Сидзуока, именно там сложилась наиболее тяжёлая ситуация из-за сильных дождей, которые вызвали разливы рек и сходы оползней. Также ещё трое человек пострадали. В этой префектуре выпало более 400 миллиметров осадков за последние 12 часов.

  • Последствия Тайфуна в Японии. Фото © Twitter / 90Xotfe
    Последствия Тайфуна в Японии. Фото © Twitter / 90Xotfe
  • Последствия Тайфуна в Японии. Фото © Twitter / 90Xotfe
    Последствия Тайфуна в Японии. Фото © Twitter / 90Xotfe
  • Последствия Тайфуна в Японии. Фото © Twitter / 90Xotfe
    Последствия Тайфуна в Японии. Фото © Twitter / 90Xotfe
  • Последствия Тайфуна в Японии. Фото © Twitter / 90Xotfe
    Последствия Тайфуна в Японии. Фото © Twitter / 90Xotfe

Последствия Тайфуна в Японии. Фото © Twitter / 90Xotfe

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Директор специального комитета по противодействию стихийным бедствиям в Японии отметил, что дождь, вызванный этим тайфуном, был очень сильным. В результате есть обрушение опор ЛЭП и дорог, а также повреждения пластиковых теплиц.

Последствия Тайфуна в Японии. Фото © Twitter / ParstodayJ

В Японии эвакуируют людей из-за тайфуна

В Японии эвакуируют людей из-за тайфуна

Ранее в Японии более двух миллионов человек призвали эвакуироваться из-за тайфуна "Нанмадол". Также сообщалось, что в ближайшие дни в ряде префектур на юго-западе Японии выпадет до 500 мм осадков. В эти выходные отменено более 520 внутренних авиарейсов.

Обложка ©

Twitter / 90Xotfe

Светлана Оперук

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