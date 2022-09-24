Три человека погибли и один пропал без вести после тайфуна "Талас" в Японии

После тайфуна "Талас", прошедшего в Японии, погибли три человека и один считается пропавшим без вести. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Указывается, что люди погибли в префектуре Сидзуока, именно там сложилась наиболее тяжёлая ситуация из-за сильных дождей, которые вызвали разливы рек и сходы оползней. Также ещё трое человек пострадали. В этой префектуре выпало более 400 миллиметров осадков за последние 12 часов.









Директор специального комитета по противодействию стихийным бедствиям в Японии отметил, что дождь, вызванный этим тайфуном, был очень сильным. В результате есть обрушение опор ЛЭП и дорог, а также повреждения пластиковых теплиц.

Последствия Тайфуна в Японии. Фото © Twitter / ParstodayJ