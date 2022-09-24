Три человека погибли и один пропал без вести после тайфуна "Талас" в Японии
После тайфуна "Талас", прошедшего в Японии, погибли три человека и один считается пропавшим без вести. Об этом сообщило агентство Kyodo.
Указывается, что люди погибли в префектуре Сидзуока, именно там сложилась наиболее тяжёлая ситуация из-за сильных дождей, которые вызвали разливы рек и сходы оползней. Также ещё трое человек пострадали. В этой префектуре выпало более 400 миллиметров осадков за последние 12 часов.
Директор специального комитета по противодействию стихийным бедствиям в Японии отметил, что дождь, вызванный этим тайфуном, был очень сильным. В результате есть обрушение опор ЛЭП и дорог, а также повреждения пластиковых теплиц.
Последствия Тайфуна в Японии. Фото © Twitter / ParstodayJ
Ранее в Японии более двух миллионов человек призвали эвакуироваться из-за тайфуна "Нанмадол". Также сообщалось, что в ближайшие дни в ряде префектур на юго-западе Японии выпадет до 500 мм осадков. В эти выходные отменено более 520 внутренних авиарейсов.
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