"Могут больше, но не делают": Качиньский назвал Германию вредителем из-за недостаточной помощи Киеву

"Каждый, кто отказывается от помощи Украине, вредит, вредит и ещё раз вредит. <...> Немцы могут больше, но не делают этого", — заявил Качиньский на встрече с жителями города Олесница.

А ранее Лайф сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский потребовал, чтобы Германия отправила его стране танки. Он заверил, что Киев благодарен Берлину за ту военную и финансовую помощь, которая уже оказана, но, "чтобы одержать победу, нужно больше". При этом в самой ФРГ уже открыто говорят, что её запасы оружия почти истощены из-за поставок Незалежной.