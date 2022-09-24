"Могут больше, но не делают": Качиньский назвал Германию вредителем из-за недостаточной помощи Киеву
Качиньский призвал Германию увеличить военную помощь Киеву
Председатель правящей партии Польши "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский назвал власти Германии "вредителями" из-за того, что Берлин предоставляет недостаточно военной помощи Киеву. Слова политика приводит польское издание Wiadomosci.
"Каждый, кто отказывается от помощи Украине, вредит, вредит и ещё раз вредит. <...> Немцы могут больше, но не делают этого", — заявил Качиньский на встрече с жителями города Олесница.
Немцы, по мнению польского политика, всеми силами продолжают продавливать "невыгодный для Незалежной мир".
А ранее Лайф сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский потребовал, чтобы Германия отправила его стране танки. Он заверил, что Киев благодарен Берлину за ту военную и финансовую помощь, которая уже оказана, но, "чтобы одержать победу, нужно больше". При этом в самой ФРГ уже открыто говорят, что её запасы оружия почти истощены из-за поставок Незалежной.
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