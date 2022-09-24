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24 сентября, 16:09

Захватывающее зрелище: Изящный смерч над Чёрным морем сняли с борта самолёта

Эффектный смерч над Чёрным морем сняли с борта самолёта

С середины сентября на территории Краснодарского края резко ухудшились погодные условия. В частности, в Сочи уже на протяжении нескольких дней бушуют сильные ветры и льют дожди. А сегодня в районе курортного города был замечен смерч. Разгул стихии удалось запечатлеть одному из пассажиров летевшего над Чёрным морем самолёта.

Кадры мощного смерча над Чёрным морем. Видео © Telegram / "Реальный Сочи"

На кадрах видна огромная воронка, которая спускается прямо в воду. Сложно оценить её диаметр, но очевидно, что он достигает нескольких метров. С высоты птичьего полёта зрелище выглядит крайне захватывающе. Стоит отметить, что ранее в главном управлении МЧС по Краснодарскому краю предупредили о погодных катаклизмах.

"До конца суток 24.09, а также в течение суток 25.09.2022 на участке от Джубгы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем", — говорится в сообщении ведомства.

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Ранее спасатель Эдуард Халилов дал советы, как спастись от смерчей на юге России. Он отметил, что зачастую люди любят снимать на камеру какое-нибудь природное явление. Однако смерч — это не просто страшное и завораживающее зрелище, но и очень опасный, а также крайне непредсказуемый вихрь.

Обложка ©

Telegram / "Реальный Сочи"

Наталья Исакова

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