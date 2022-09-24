В Госдуму внесли проект о единовременной выплате в 300 тысяч рублей для мобилизованных
В Государственную думу внесён законопроект о единовременной выплате в 300 тысяч рублей для россиян, которые попадают под частичную мобилизацию. Соответствующий документ размещён в электронной базе нижней палаты парламента. Инициатива поступила от депутатов "Единой России" и КПРФ.
"Проектом федерального закона предлагается установить таким гражданам единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей", — сказано в пояснительных материалах к законопроекту.
Депутаты предлагают освободить таких россиян от уплаты процентов по ипотечным и потребительским кредитам на время прохождения ими военной службы, а также предоставить компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50%. Кроме того, в материалах говорится о намерении установить ежемесячное пособие для детей до трёх лет, а также пособие беременной жене мобилизованного россиянина.
Парламентарии также хотят закрепить освобождение такого гражданина от налога на имущество и установить компенсацию 50% стоимости обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). Также рассматривается возможность освобождения мужчин, призванных на военную службу по мобилизации, от родительской платы за присмотр и уход при получении дошкольного образования.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали — здесь. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к его исполнению.
Shutterstock