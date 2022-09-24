Путин подписал закон о единых общеобразовательных программах в школах

Глава российского государства Владимир Путин подписал закон о введении в школах единых федеральных основных общеобразовательных программ (ФООП). Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Из документа следует, что разрабатывать единые образовательные программы будет Министерство просвещения России. Они должны быть утверждены до 1 марта 2023 года, а образовательные организации обязаны перейти на них до 1 сентября того же года. Федеральные программы затронут такие школьные предметы, как русский язык, литература, история, география, ОБЖ, обществознание и окружающий мир.