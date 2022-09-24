Военком Москвы обязал работодателей вручать сотрудникам повестки под расписку

Военный комиссариат Москвы направил столичным работодателям разъяснения о том, как регулируются трудовые отношения при мобилизации сотрудника. Соответствующий документ имеется в распоряжении агентства городских новостей "Москва".

"Работодателям запрещается расторгать трудовые договоры и служебные контракты с гражданами, призванными на военную службу по мобилизации. При этом на время службы действие договоров и контрактов приостанавливается", — уточняется в памятке.

Кроме того, руководители и другие ответственные работники обязаны оповещать сотрудников о повестках в военный комиссариат и способствовать их явке туда в назначенный срок вне зависимости от того, работают они в это время или нет.

В числе прочего руководители организаций обязаны вручить призывникам повестки по месту работы под расписку. Военком напомнил, что уклонение от прохождения военной и альтернативной службы уголовно наказуемо.