Сборная России одержала первую в 2022 году победу, обыграв Киргизию со счётом 2:1
Сборная России по футболу в товарищеском матче обыграла Киргизию со счётом 2:1
Сборная России по футболу одержала победу над командой Киргизии в товарищеском матче со счётом 2:1. Встреча состоялась в Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова.
С российской стороны мячи забили Александр Соболев на 30-й минуте с пенальти, а также Даниил Уткин — на 89-й минуте. Из сборной Киргизии на 24-й минуте гол команде принёс Алимардон Шукуров. Сборные Киргизии и России сыграли друг с другом впервые.
Этот матч для сборной России стал первым с ноября 2021 года, когда на выезде они проиграли команде Хорватии со счётом 0:1. Это была заключительная игра группового этапа отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, которая не позволила попасть на чемпионат в Катаре напрямую.
В марте россияне должны былы сыграть в стыковых матчах за право попасть на мировое первенство. Однако по решению Международной федерации футбола (ФИФА) российские сборные были отстранены от участия в турнирах под эгидой организации до изменения их решения.
Ранее Лайф рассказывал, что клуб из Ставропольского края снялся с Кубка России из-за мобилизации трёх футболистов. Об этом в эфире "Матч ТВ" заявил главный тренер команды Кирилл Эйдельнант. При этом крайний защитник у команды находится на контракте в армии.
ТАСС / АР / Vladimir Voronin