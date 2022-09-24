Сборная России одержала первую в 2022 году победу, обыграв Киргизию со счётом 2:1

Сборная России по футболу одержала победу над командой Киргизии в товарищеском матче со счётом 2:1. Встреча состоялась в Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова.

С российской стороны мячи забили Александр Соболев на 30-й минуте с пенальти, а также Даниил Уткин — на 89-й минуте. Из сборной Киргизии на 24-й минуте гол команде принёс Алимардон Шукуров. Сборные Киргизии и России сыграли друг с другом впервые.

Этот матч для сборной России стал первым с ноября 2021 года, когда на выезде они проиграли команде Хорватии со счётом 0:1. Это была заключительная игра группового этапа отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, которая не позволила попасть на чемпионат в Катаре напрямую.

В марте россияне должны былы сыграть в стыковых матчах за право попасть на мировое первенство. Однако по решению Международной федерации футбола (ФИФА) российские сборные были отстранены от участия в турнирах под эгидой организации до изменения их решения.