Не уследили: Сперцян, Ерёменко и другие именитые футболисты, которых упустила сборная России В последние годы целый ряд талантливых футболистов, имевших возможность выступать за сборную России, сделали выбор в пользу команд из других стран. 23 сентября, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images / Alan Harvey / SNS / David Horton – CameraSport, © ТАСС / Станислав Красильников

На этой неделе российские болельщики были неприятно удивлены новостью о том, что 20-летний защитник московского "Динамо" Саба Сазонов предпочёл выступать не за нашу национальную сборную, а за Грузию, в которой родилась его мама. При этом совсем недавно футболиста включили в состав молодёжной сборной на матчи против Белоруссии и Казахстана.

Наставник нашей "молодёжки" Михаил Галактионов назвал поведение Сазонова неприемлемым. По его словам, защитник постоянно находился на связи со штабом сборной и лишь в самый последний момент известил команду о своём решении.

— Мы не хотим обсуждать личное решение игрока выступать за другую национальную федерацию, так как это его личное желание. Но мы категорически не приемлем такого поведения игрока по отношению к сборной России, — сказал Галактионов.

В качестве оправдания поведения защитника его отец — Андрей Сазонов — заявил, что Саба решил выступать за Грузию ещё до вызова в молодёжную сборную России. В любом случае очень жаль, что наша команда упустила очередного талантливого молодого игрока. В связи с этим Лайф вспоминает других футболистов, которые сделали выбор не в пользу сборной России.

Эдуард Сперцян (Армения)

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22-летний уроженец Ставрополя является воспитанником академии "Краснодара". Из сборной России к нему никто не обращался, и в феврале 2021 года полузащитник согласился выступать за сборную Армении. В дебютном матче за национальную команду он вышел на поле в начале второго тайма встречи отборочного турнира ЧМ-2022 против Румынии (3:2) и уже через десять минут поразил ворота соперников, а в самой концовке ещё и пенальти заработал.

— Сперцян ждал вызова во все сборные: и в юношескую, и в молодёжную. Он хотел играть за Россию. Его мама русская, он видел своё будущее в сборной России. Но вызова так и не последовало, в нём не было заинтересованности. На него не обращали внимания. Он не был нужен. Хотя люди из "Краснодара" говорили и юношеской, и молодёжной сборной, что Сперцян — очень талантливый парень, — объяснил ситуацию один из друзей семьи футболиста.

На данный момент Сперцян провёл уже 12 матчей за сборную Армении, забив два мяча. В нынешнем сезоне чемпионата России Эдуард играет невероятно результативно. В десяти турах он отметился восемью голами, вместе со спартаковцем Квинси Промесом и Кристианом Нобоа из "Сочи" возглавляя список лучших бомбардиров первенства.

Бернд Лено (Германия)

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Упустили в сборной России и маститого немецкого вратаря Бернда Лено. Он родился в семье поволжских немцев Виктора и Розы, репатриировавшихся в Германию незадолго до распада СССР. До переезда родители футболиста проживали в Анапе. В детстве голкипер свободно говорил по-русски, да и сейчас неплохо понимает русскую речь.

— Мой отец был как-то на матче юниорской сборной России. Он общался там с людьми из ваших федерации и сборной. Но я сказал ему, что буду играть в Германии, там лучше работа с молодёжью, благодаря чему молодые футболисты становятся очень хороши, — говорил Лено.

В итоге Бернд пробился в сборную Германии, в составе которой стал победителем проводившегося в России в 2017 году Кубка конфедераций. Правда, стать основным вратарём Бундестим при живых Мануэле Нойере и Марке-Андре Тер Стегене практически невозможно. Пока на счету Лено только шесть матчей за национальную команду. Зато он долгие годы был любимцем болельщиков в леверкузенском "Байере" и лондонском "Арсенале".

Питер Одемвингие (Нигерия)

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Знаменитый в прошлом форвард вполне мог выступать за сборную России. Он родился в Ташкенте, а через год переехал с семьёй в Башкирию. Кроме того, футболист долгое время жил в Набережных Челнах, где занимался в детско-юношеской школе КаМАЗа. Питер успел потренироваться и в столичном ЦСКА, но за красно-синих не провёл ни одного матча даже на уровне дубля. Армейские тренеры сочли его полностью бесперспективным.

В итоге профессиональную карьеру Одемвингие начал в Нигерии, где очень быстро пробился в сборную страны. В составе "Суперорлов" нападающий трижды выигрывал бронзу на Кубке Африки и завоевал серебряную медаль на Олимпиаде-2008 в Пекине. В России о нём вспомнили, когда он забивал огромное количество голов за французский "Лилль", но было уже поздно. В нашей стране Питер всё же выступал, но только на клубном уровне — за московский "Локомотив".

Роман Ерёменко (Финляндия)

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Полузащитник родился в Москве в семье знаменитого футболиста столичных "Спартака", "Торпедо" и "Динамо" Алексея Ерёменко. В трёхлетнем возрасте он вместе с родителями переехал в Финляндию, где его отец выступал за ряд местных клубов. Именно в Стране тысячи озёр Роман и получил футбольное образование. В сборную России его звали только на молодёжном уровне, и хавбек в итоге выбрал Финляндию.

— Иногда задумывался о выступлении за Россию. Но как получилось, так получилось. Я был совсем молодой, когда принял решение выступать за национальную команду Финляндии. В 2007-м мне предлагали приехать в молодёжную сборную, но в то время я уже должен был дебютировать в главной сборной Финляндии. Я посоветовался с папой и решил, что не нужно ничего менять. Вдруг я бы сыграл за молодёжную сборную и не понравился тренерам, и про меня бы забыли. Поэтому мы решили не рисковать, — говорит 35-летний спортсмен.

С 2007 по 2016 год Ерёменко провёл за сборную Финляндии 73 матча, забив пять голов. В ходе клубной карьеры он побеждал в чемпионате России с московским ЦСКА, в Кубке и Суперкубке страны — с казанским "Рубином", в первенстве Украины — с киевским "Динамо".

Бибрас Натхо (Израиль)

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Нынешний капитан сборной Израиля также вполне мог выступать за команду России, но селекционеры РФС вовремя не подсуетились. Полузащитник, выступавший в нашей стране за казанский "Рубин" и столичный ЦСКА, родился на Святой земле, но в черкесской семье. В 2010 году он оказался в чемпионате России, и многие сожалели, что футболист к тому моменту уже успел дебютировать за Израиль.

В нашей стране Натхо побеждал и в чемпионате, и в Кубке страны, и в национальном Суперкубке. За сборную Израиля он провёл уже 85 матчей, забив три гола. На клубном уровне 34-летний футболист сейчас защищает цвета белградского "Партизана".

Брайан Идову (Нигерия)

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Идову родился и вырос в Санкт-Петербурге, но с трёх до шести лет жил в Африке. Его отец — нигериец, мать — наполовину русская, наполовину нигерийка. Брайан является воспитанником знаменитой футбольной школы "Смена" в Санкт-Петербурге. Правда, из-за высокой конкуренции пробиться в "Зенит" ему не удалось. Как и дождаться вызова в сборную России.

— Я три раза был в расширенном списке юношеской сборной России. Однажды должен был уже ехать в сборную, но в последний момент что-то сорвалось. Было бы очень приятно, был бы горд представлять сборную России. Но если бы меня в Нигерию позвали — было бы тоже интересно, — говорил Идову в 2014 году.

В итоге в африканскую сборную его всё-таки позвали. Мало того, Брайан смог выступить за национальную команду Нигерии на чемпионате мира в России. Он выходил на поле в матчах против Хорватии (0:2), Исландии (2:0) и Аргентины (1:2). На клубном уровне защитник с 2020 года выступает за подмосковные "Химки". Ранее он побеждал с "Локомотивом" в Кубке и Суперкубке России.

Хорен Байрамян (Армения)

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Байрамян родился в Армении, но футболом на серьёзном уровне начал заниматься уже в России. Он окончил Ростовское областное училище олимпийского резерва, после чего начал играть за "Ростов". На данный момент 30-летний полузащитник является одним из ключевых игроков клуба, проведя за него 156 матчей, забив десять голов и сделав 11 результативных передач.

Как и Сперцян, Байрамян долго-долго ждал приглашения из сборной России, но так и не дождался. В итоге Хорен стал выступать за Армению, в составе которой уже забил два гола в 15 матчах. А ведь под руководством Валерия Карпина у него могли бы быть великолепные перспективы в нашей команде.

Фото © Shutterstock Когда сборная России по футболу вернётся на международную арену? 0 В 2024 году В 2025-м Не ранее 2026 года Никогда не вернётся

Авторы Роман Фейгин