Названа возможная дата послания Путина Федеральному собранию

Российский лидер Владимир Путин 30 сентября может выступить с посланием Федеральному собранию. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в парламенте.

"Будет протокольное мероприятие 30 сентября", — отметил собеседник СМИ, добавив, что, предположительно, на нём будет присутствовать президент.