Названа возможная дата послания Путина Федеральному собранию
РИА "Новости": Путин 30 сентября может выступить с посланием Федеральному собранию
Российский лидер Владимир Путин 30 сентября может выступить с посланием Федеральному собранию. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в парламенте.
"Будет протокольное мероприятие 30 сентября", — отметил собеседник СМИ, добавив, что, предположительно, на нём будет присутствовать президент.
Где именно будет проходить данное событие, пока неизвестно.
Лайф напоминает, в начале сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дата послания Федеральному собранию не определена. При этом представитель Кремля отметил, что мероприятие состоится ближе к концу года.
ТАСС / Бобылев Сергей