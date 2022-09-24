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24 сентября, 16:13

Названа возможная дата послания Путина Федеральному собранию

РИА "Новости": Путин 30 сентября может выступить с посланием Федеральному собранию

Российский лидер Владимир Путин 30 сентября может выступить с посланием Федеральному собранию. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в парламенте.

"Будет протокольное мероприятие 30 сентября", — отметил собеседник СМИ, добавив, что, предположительно, на нём будет присутствовать президент.

Где именно будет проходить данное событие, пока неизвестно.

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Лайф напоминает, в начале сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дата послания Федеральному собранию не определена. При этом представитель Кремля отметил, что мероприятие состоится ближе к концу года.

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ТАСС / Бобылев Сергей

Никита Осипов

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