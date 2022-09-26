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Регион
Опубликовано 26 сентября 2022, 15:42
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МО РФ: Частичная мобилизация не предусматривает ограничений на передвижение граждан

Частичная мобилизация, объявленная в России, не предусматривает ограничений на передвижение граждан. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В условиях проведения в Российской Федерации частичной мобилизации ограничений на передвижение граждан не предусматривается", — говорится в сообщении ведомства.

Кстати, ранее в Ассоциации туроператоров России рассказали, что купившие туры в компаниях Anex Tour, Pegas Touristik, "Интурист", "Русский экспресс", PAC Group и "Пакс" не сталкивались с запретом на выезд из РФ после объявления частичной мобилизации. Были только единичные случаи — если мужчина был в списках на мобилизацию.

"Объясняем.рф" ответил на главные вопросы о мобилизации: срок призыва, экипировка и смартфоны
"Объясняем.рф" ответил на главные вопросы о мобилизации: срок призыва, экипировка и смартфоны

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов.

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ТАСС / Андрей Самсонов

Александра Вишнякова
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