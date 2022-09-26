МО РФ: Частичная мобилизация не предусматривает ограничений на передвижение граждан
Частичная мобилизация, объявленная в России, не предусматривает ограничений на передвижение граждан. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В условиях проведения в Российской Федерации частичной мобилизации ограничений на передвижение граждан не предусматривается", — говорится в сообщении ведомства.
Кстати, ранее в Ассоциации туроператоров России рассказали, что купившие туры в компаниях Anex Tour, Pegas Touristik, "Интурист", "Русский экспресс", PAC Group и "Пакс" не сталкивались с запретом на выезд из РФ после объявления частичной мобилизации. Были только единичные случаи — если мужчина был в списках на мобилизацию.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов.
ТАСС / Андрей Самсонов