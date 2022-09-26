МО РФ: Частичная мобилизация не предусматривает ограничений на передвижение граждан

Частичная мобилизация, объявленная в России, не предусматривает ограничений на передвижение граждан. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В условиях проведения в Российской Федерации частичной мобилизации ограничений на передвижение граждан не предусматривается", — говорится в сообщении ведомства.

Кстати, ранее в Ассоциации туроператоров России рассказали, что купившие туры в компаниях Anex Tour, Pegas Touristik, "Интурист", "Русский экспресс", PAC Group и "Пакс" не сталкивались с запретом на выезд из РФ после объявления частичной мобилизации. Были только единичные случаи — если мужчина был в списках на мобилизацию.