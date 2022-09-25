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25 сентября, 18:38
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"Объясняем.рф" ответил на главные вопросы о мобилизации: срок призыва, экипировка и смартфоны

"Объясняем.рф" ответил на вопрос о сроке пребывания мобилизованных в зоне спецоперации

Минимальное и максимальное время пребывания в зоне спецоперации призванных в рамках частичной мобилизации россиян не установлено. От чего это будет зависеть, сообщает портал "Объясняем.рф".

"Минимальное и максимальное время пребывания в зоне СВО не определяется. Оно зависит от сложившейся обстановки и стоящих перед подразделениями задач", — сказано в телеграм-канале портала.

Также рассказали, что мобилизованные обеспечиваются всей необходимой экипировкой, однако могут взять и свою, если у них есть более подходящая. Портал поясняет, что новобранцы сначала проходят переподготовку, во время которой будут проживать в районе дислокации воинской части. Отправиться в магазины или аптеки и другие места за пределами части они смогут с разрешения командования.

Кроме того, "Объясняем.рф" рассказал, что мобилизованным запрещено брать с собой смартфоны. Взять в часть разрешено кнопочный телефон, он будет храниться в установленном месте и выдаваться в определённое распорядком дня время. Причём съёмка в местах дислокации подразделений запрещена.

Мобилизованным будут предоставлять питание и необходимые лекарства. Военнослужащие могут брать продукты длительного хранения и нерецептурные препараты из-за особенностей организма и хронических заболеваний. Но взять в часть спиртные напитки и сильнодействующие лекарства нельзя. Выплаты мобилизованные вольны тратить по своему усмотрению.

Минобрнауки: Студентов частных вузов могут призвать по частичной мобилизации

Минобрнауки: Студентов частных вузов могут призвать по частичной мобилизации

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали — здесь. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к его исполнению.

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Shutterstock

Никита Осипов

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