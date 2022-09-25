"Объясняем.рф" ответил на главные вопросы о мобилизации: срок призыва, экипировка и смартфоны

Минимальное и максимальное время пребывания в зоне спецоперации призванных в рамках частичной мобилизации россиян не установлено. От чего это будет зависеть, сообщает портал "Объясняем.рф".

"Минимальное и максимальное время пребывания в зоне СВО не определяется. Оно зависит от сложившейся обстановки и стоящих перед подразделениями задач", — сказано в телеграм-канале портала.

Также рассказали, что мобилизованные обеспечиваются всей необходимой экипировкой, однако могут взять и свою, если у них есть более подходящая. Портал поясняет, что новобранцы сначала проходят переподготовку, во время которой будут проживать в районе дислокации воинской части. Отправиться в магазины или аптеки и другие места за пределами части они смогут с разрешения командования.

Кроме того, "Объясняем.рф" рассказал, что мобилизованным запрещено брать с собой смартфоны. Взять в часть разрешено кнопочный телефон, он будет храниться в установленном месте и выдаваться в определённое распорядком дня время. Причём съёмка в местах дислокации подразделений запрещена.