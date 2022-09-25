Глава Дагестана потребовал немедленно исправить ошибки при мобилизации

Глава Дагестана Сергей Меликов призвал устранить ошибки, возникшие при частичной мобилизации. Соответствующее заявление появилось в его телеграм-канале.

"Если были факты, когда мобилизовали тех, кто не подпадает под перечень, в том числе студентов, многодетных отцов с малолетними детьми, ребят, которые никогда в жизни не держали в руках автомат, они должны быть немедленно исправлены", — написал он.

Меликов подчеркнул, что частичная мобилизация обязана проходить в соответствии с критериями, которые объявил президент РФ. Руководитель Дагестана подчеркнул, что главы городов и районов несут за это персональную ответственность. Жителей региона о нарушениях он призвал обязательно сообщать в республиканский военкомат.