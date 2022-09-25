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Регион
Опубликовано 25 сентября 2022, 18:09
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Глава Дагестана потребовал немедленно исправить ошибки при мобилизации

Глава Дагестана Меликов призвал устранить ошибки, возникшие при частичной мобилизации

Глава Дагестана Сергей Меликов призвал устранить ошибки, возникшие при частичной мобилизации. Соответствующее заявление появилось в его телеграм-канале.

"Если были факты, когда мобилизовали тех, кто не подпадает под перечень, в том числе студентов, многодетных отцов с малолетними детьми, ребят, которые никогда в жизни не держали в руках автомат, они должны быть немедленно исправлены", — написал он.

Меликов подчеркнул, что частичная мобилизация обязана проходить в соответствии с критериями, которые объявил президент РФ. Руководитель Дагестана подчеркнул, что главы городов и районов несут за это персональную ответственность. Жителей региона о нарушениях он призвал обязательно сообщать в республиканский военкомат.

Меликов обратил внимание и на фейковые вбросы, которые публикуют "наши враги через паблики, созданные за границей". Он подчеркнул, что находится в постоянном взаимодействии с депутатами Государственной думы и руководителями муниципалитетов. Глава республики также поблагодарил добровольцев, желающих отправиться в зону проведения спецоперации.

Какие задачи будут выполнять на фронте мобилизованные россияне
Какие задачи будут выполнять на фронте мобилизованные россияне

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали — здесь. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к его исполнению.

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ТАСС / Красильников Станислав

Никита Осипов
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