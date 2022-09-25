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25 сентября, 17:48

"Умер как воин": Походный священник казачьей бригады "Дон" погиб на Украине

Походный священник казачьей бригады "Дон" Евфимий Козловцев погиб на Украине

<p>Евфимий Козловцев. Фото © twitter / <a href="https://mobile.twitter.com/666_mancer/status/1574040072525033472/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">666_mancer</a></p>

Евфимий Козловцев. Фото © twitter / 666_mancer

Походный священник сводной казачьей бригады "Дон" имени архистратига Михаила протоиерей Евфимий Козловцев погиб в ходе спецоперации на Украине. Об этом заявили в пресс-службе Союза казаков – воинов России и зарубежья.

"Сегодня погиб походный священник сводной казачьей бригады "Дон" имени архистратига Михаила протоиерей Евфимий Козловцев. <…> С начала специальной военной операции отец Евфимий не смог остаться равнодушным к происходящему", — сказано в сообщении.

В союзе отметили, что протоиерей был до последнего момента вместе с казаками, он наставлял и поддерживал их духовно. Смерть настигла священника "на его боевом посту" в окружении духовных сыновей. Он жил, как воин, и умер, как воин, до конца исполнив свой человеческий, служебный и духовный долг, уверены в союзе. У отца Евфимия остались супруга и пятеро детей.

Погибший был духовником ряда обществ Оренбургского казачьего войска. Он являлся атаманом хутора в городе Катайске, где с 1998 по 2016 год нёс послушание настоятелем прихода. Кроме того, отец Евфимий участвовал в строительстве храма Покрова Божией Матери в селе Песчано-Коледино. Также священник много сделал для возрождения казачества на территории Курганской и Екатеринбургской областей, причём за это получил грамоты. Кроме того, он был награждён медалями "За особые заслуги" и "За усердие в службе".

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Никита Осипов

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