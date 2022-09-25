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Опубликовано 25 сентября 2022, 16:54

Член избирательной комиссии ранен в результате обстрела Горловки со стороны ВСУ

Член выездной избирательной комиссии ранен огнём с украинской стороны во время подворового обхода избирателей в посёлке Геологоразведки на окраине Горловки. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своём телеграм-канале.

"Сегодня во время исполнения своих обязанностей в посёлке Геологоразведки по ул. Яковенко ранение получил член УИК М.И.В., 1974 г. р. К счастью, мужчина поправится, а украинским нацистам не сломить наш дух и волю к воссоединению с Россией! Мы выстоим и непременно победим", написал Приходько.

Градоначальник также назвал героическим труд членов выездных избирательных комиссий, которые выполняют свою работу в условиях непрекращающихся обстрелов и провокаций со стороны ВСУ.

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Ранее Лайф писал, что экс-нардеп Верховной рады Алексей Журавко погиб в результате удара ВСУ по гостинице в Херсоне. В своём последнем видео политик показал, как голосует на референдуме, а также призвал жителей Херсона последовать его примеру.

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ТАСС / Тришин Николай

Матвей Шандрыголов
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