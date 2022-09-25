Погибший экс-нардеп Журавко в последнем видео показал украинский паспорт и обратился к жителям Херсона

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко, погибший в результате обстрела ВСУ гостиницы в Херсоне, успел принять участие в референдуме в первый же день и проголосовать за вхождение региона в состав России. 23 сентября он разместил видеообращение об этом у себя в телеграм-канале.

Алексей Журавко проголосовал на референдуме и поддержал воссоединение с Россией. Видео © t.me / Алексей Журавко

"За вхождение в состав Российской Федерации, за мир, за то, чтобы война закончилась, за ребят, которые отдают свои жизни на поле сражения и очищают Украину от фашизма XXI века, за развитие Херсонской области — вот за что я поставил эту галочку", — сказал он, показав украинский паспорт.

Журавко подчеркнул, что поддержать воссоединение с Россией — это его исторический долг, ведь "Херсон возвращается домой". Замглавы Администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов назвал погибшего братом, соратником и другом. Он напомнил, что Украина не сможет запугать участников референдума.