Погибший экс-нардеп Журавко в последнем видео показал украинский паспорт и обратился к жителям Херсона
Погибший экс-депутат Рады Журавко в последнем видео позвал жителей Херсона на референдум
Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко, погибший в результате обстрела ВСУ гостиницы в Херсоне, успел принять участие в референдуме в первый же день и проголосовать за вхождение региона в состав России. 23 сентября он разместил видеообращение об этом у себя в телеграм-канале.
Алексей Журавко проголосовал на референдуме и поддержал воссоединение с Россией. Видео © t.me / Алексей Журавко
"За вхождение в состав Российской Федерации, за мир, за то, чтобы война закончилась, за ребят, которые отдают свои жизни на поле сражения и очищают Украину от фашизма XXI века, за развитие Херсонской области — вот за что я поставил эту галочку", — сказал он, показав украинский паспорт.
Журавко подчеркнул, что поддержать воссоединение с Россией — это его исторический долг, ведь "Херсон возвращается домой". Замглавы Администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов назвал погибшего братом, соратником и другом. Он напомнил, что Украина не сможет запугать участников референдума.
"Мы не знаем, когда и кто из нас уйдёт, но мы плечом к плечу верно идём вперёд, и нас смертью не запугать. Победа будет за нами, Россия с нами", — резюмировал Стремоусов.
Как писал Лайф, Вооружённые силы Украины нанесли ракетный удар из РСЗО HIMARS по гостинице в центре Херсона. В результате атаки погибло как минимум два человека. Во время атаки в отеле находилась съёмочная группа военкора RT Мурада Газдиева. Лайф публиковал кадры спасения людей из-под завалов. Одним из погибших оказался бывший нардеп Украины Алексей Журавко.
t.me / Алексей Журавко