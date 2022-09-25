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Регион
Опубликовано 25 сентября 2022, 08:37
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Мобилизованный в Калининграде майор запаса: Родина сказала "Надо!", пулемёт ответил "Есть!"

Мобилизованный в Калининграде майор запаса рассказал, зачем пришёл на призывной пункт

Многие жители Калининграда сами изъявляют желание защищать родину и идут добровольцами для участия в специальной военной "Операции Z". Так, например, Сергей Воскобойников рассказал РИА "Новости", что своим примером хочет в том числе поднять моральный дух знакомых и родственников.

При этом у некоторых призванных бойцов возникает и доля опасения. Например, имеющий боевой опыт офицер запаса Александр говорит, что служил 11 лет назад и за это время мог растерять почти все свои навыки. В то же время он отметил, что не стоит придавать этому большое значение. По его словам, бойцам всё напомнят и научат, чему нужно.

А прибывший по повестке майор запаса Игорь Иноземцев уверен в себе на все 100%. Говорит, что учился танковому делу ещё в годы СССР и такая "наука не забывается". Кроме того, оказалось, что его взгляды разделяет и супруга, которая тоже бывший военнослужащий.

"Родина сказала: "Надо!" Пулемёт ответил: "Есть!" — добавил офицер.

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Также и в Белгороде многие жители направляются в военкоматы без повесток. Как отметили в оборонном ведомстве, офицеры запаса, руководствуясь чувством долга, пришли узнать, есть ли нужда в их учётной специальности. При этом неравнодушными являются и представители различных предприятий: они прибывают в мобилизационные отделы, чтобы забрать повестки на сотрудников.

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ТАСС / Владимир Смирнов

Николь Вербер
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