Мобилизованный в Калининграде майор запаса: Родина сказала "Надо!", пулемёт ответил "Есть!"
Мобилизованный в Калининграде майор запаса рассказал, зачем пришёл на призывной пункт
Многие жители Калининграда сами изъявляют желание защищать родину и идут добровольцами для участия в специальной военной "Операции Z". Так, например, Сергей Воскобойников рассказал РИА "Новости", что своим примером хочет в том числе поднять моральный дух знакомых и родственников.
При этом у некоторых призванных бойцов возникает и доля опасения. Например, имеющий боевой опыт офицер запаса Александр говорит, что служил 11 лет назад и за это время мог растерять почти все свои навыки. В то же время он отметил, что не стоит придавать этому большое значение. По его словам, бойцам всё напомнят и научат, чему нужно.
А прибывший по повестке майор запаса Игорь Иноземцев уверен в себе на все 100%. Говорит, что учился танковому делу ещё в годы СССР и такая "наука не забывается". Кроме того, оказалось, что его взгляды разделяет и супруга, которая тоже бывший военнослужащий.
"Родина сказала: "Надо!" Пулемёт ответил: "Есть!" — добавил офицер.
Также и в Белгороде многие жители направляются в военкоматы без повесток. Как отметили в оборонном ведомстве, офицеры запаса, руководствуясь чувством долга, пришли узнать, есть ли нужда в их учётной специальности. При этом неравнодушными являются и представители различных предприятий: они прибывают в мобилизационные отделы, чтобы забрать повестки на сотрудников.
ТАСС / Владимир Смирнов