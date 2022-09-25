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25 сентября, 08:24

Премьер Испании Педро Санчес заразился коронавирусом

Председатель правительства Испании Педро Санчес заразился коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в "Твиттере".

"Этим утром я получил положительный [результат теста] на CoViD-19. Я продолжу работать, принимая все возможные меры предосторожности", — написал он и добавил, что отменил участие в запланированных мероприятиях.

В России за сутки выявили более 51 тысячи случаев заражения ковидом

В России за сутки выявили более 51 тысячи случаев заражения ковидом

Ранее Лайф сообщал, что у летучих мышей в России нашли новый опасный коронавирус. По данным учёных, он способен заражать людей и, хотя вирус и принадлежит к SARS-CoV-2, на него не действуют антитела и вакцины против ковида.

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ТАСС / Soeren Stache / dpa / picture-alliance

Оксана Попова

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