Премьер Испании Педро Санчес заразился коронавирусом
Председатель правительства Испании Педро Санчес заразился коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в "Твиттере".
"Этим утром я получил положительный [результат теста] на CoViD-19. Я продолжу работать, принимая все возможные меры предосторожности", — написал он и добавил, что отменил участие в запланированных мероприятиях.
Ранее Лайф сообщал, что у летучих мышей в России нашли новый опасный коронавирус. По данным учёных, он способен заражать людей и, хотя вирус и принадлежит к SARS-CoV-2, на него не действуют антитела и вакцины против ковида.
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ТАСС / Soeren Stache / dpa / picture-alliance