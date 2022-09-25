Премьер Испании Педро Санчес заразился коронавирусом

Председатель правительства Испании Педро Санчес заразился коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в "Твиттере".

"Этим утром я получил положительный [результат теста] на CoViD-19. Я продолжу работать, принимая все возможные меры предосторожности", — написал он и добавил, что отменил участие в запланированных мероприятиях.