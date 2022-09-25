Военный эксперт назвал способ сорвать мобилизацию 700 тысяч украинцев

Нанесение ударов по военкоматам армии киевского режима сорвало бы мобилизацию на Украине и уменьшило бы численное преимущество ВСУ перед союзными силами. Такое мнение в интервью изданию "Украина.ру" высказал доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

Он считает, что атака по Генштабу Незалежной сорвала бы проведение мобилизации на Украине. В качестве ещё одной цели для российских военных он назвал Верховную раду, так как удар по органу смог бы привести к параличу украинской законодательной и политической системы.

"Нужно бить по военкоматам, и тогда бы не было мобилизации, не было бы этих 700 тысяч [мобилизованных солдат ВСУ], просто не было бы физически", — сказал Сивков.