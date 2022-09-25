Военный эксперт назвал способ сорвать мобилизацию 700 тысяч украинцев
Эксперт Сивков: Удары по военкоматам и Генштабу ВСУ остановят мобилизацию на Украине
Нанесение ударов по военкоматам армии киевского режима сорвало бы мобилизацию на Украине и уменьшило бы численное преимущество ВСУ перед союзными силами. Такое мнение в интервью изданию "Украина.ру" высказал доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.
Он считает, что атака по Генштабу Незалежной сорвала бы проведение мобилизации на Украине. В качестве ещё одной цели для российских военных он назвал Верховную раду, так как удар по органу смог бы привести к параличу украинской законодательной и политической системы.
"Нужно бить по военкоматам, и тогда бы не было мобилизации, не было бы этих 700 тысяч [мобилизованных солдат ВСУ], просто не было бы физически", — сказал Сивков.
Ранее Лайф писал, что Рада поддержала продление военного положения и мобилизации на Украине до 21 ноября. Выезд с Украины мужчин в возрасте 18–60 лет на период действия военного положения запрещён. Также советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович заявил, что из-за начала в России частичной мобилизации на Украине могут призвать в армию всех студентов.
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