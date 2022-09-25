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25 сентября, 00:19

"Пойдут все": На Украине не исключили мобилизации студентов

Советник Зеленского Арестович допустил возможность призыва в армию студентов

Из-за начала в России частичной мобилизации на Украине могут призвать в армию всех студентов. Об этом заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович.

"Пока студентов не трогают, они не идут в армию, но вполне может оказаться такое, что пойдут вообще все или очень многие", — заявил Арестович.

Такой сценарий советник главы ОП допустил в случае, если ситуация на поле боя начнёт меняться из-за частичной мобилизации, объявленной в России.

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Ранее Лайф писал, что Рада поддержала продление военного положения и мобилизации на Украине до 21 ноября. Выезд с Украины мужчин в возрасте 18–60 лет на период действия военного положения запрещён.

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Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Арина Родионова

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