"Пойдут все": На Украине не исключили мобилизации студентов
Советник Зеленского Арестович допустил возможность призыва в армию студентов
Из-за начала в России частичной мобилизации на Украине могут призвать в армию всех студентов. Об этом заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович.
"Пока студентов не трогают, они не идут в армию, но вполне может оказаться такое, что пойдут вообще все или очень многие", — заявил Арестович.
Такой сценарий советник главы ОП допустил в случае, если ситуация на поле боя начнёт меняться из-за частичной мобилизации, объявленной в России.
Ранее Лайф писал, что Рада поддержала продление военного положения и мобилизации на Украине до 21 ноября. Выезд с Украины мужчин в возрасте 18–60 лет на период действия военного положения запрещён.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine