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Регион
Опубликовано 25 сентября 2022, 02:50

Шеремет счёл безрассудными угрозы Байдена в адрес России

Депутат Шеремет назвал угрозы Байдена в адрес России безрассудными

Угрозы президента США Джо Байдена ввести новые "быстрые и тяжёлые" санкции в отношении России депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал безрассудными. Слова американского лидера в адрес Москвы прозвучали в ответ на референдумы в Донбассе и в двух освобождённых областях Украины.

"Пускай Байден не виляет своим хвостом. Все эти лживые и безрассудные речи не трогают сердце ни одного здравомыслящего человека. Мы не боимся их угроз, как бы они там ни пыжились и что бы ни рассказывали о своём превосходстве. С Россией никому не позволено говорить языком ультиматумов", — сказал РИА "Новости" Шеремет.

Байден ведёт свою страну к катастрофе и развалу, считает депутат. Он высказал мнение, что с американцами без нынешнего лидера Штатов возможно найти общий язык, поскольку обычные, простые люди не захотят жить "во лживом государстве с сумасшедшей властью, стремящейся ввергнуть весь мир в войну".

"Уверен, что мы найдём общий язык с простым американским народом, общий язык с США, где не будет места таким, как Байден, и ему подобным. Ведь в противном случае многие звёздочки на американском флаге померкнут и станут независимыми", — сказал депутат.

Байден пригрозил ужесточить санкции против России из-за референдумов
Байден пригрозил ужесточить санкции против России из-за референдумов

Как писал ранее Лайф, политолог Асафов счёл предсказуемой реакцию Байдена на референдумы. Он отметил, что Штаты будут отрицать и всячески дискредитировать голосование, поскольку речь идёт о защите жизни людей, которых ежедневно атакует Киев.

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Арина Родионова
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